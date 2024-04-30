نصائح وزارة الزراعة لحصاد محصول الشعير وتخزينه

يعد الشعير أحد المحاصيل الزراعية المهمة فى العالم، حيث يتم زراعته بشكل واسع فى مناطق مختلفة لما يتميز به من قيمة غذائية عالية وكذلك استخداماته المتعددة فى صناعات مختلفة، فهو من المحاصيل الهامة التى تساعد فى سد الفجوة الغذائية، حيث يتحمل الملوحة حتى 8000 جزء فى المليون، إضافة إلى تحمله الجفاف، ويجود زراعته فى الأراضى المستصلحة حديثا، فهو يعمل على تحسين خواص التربة.

نصائح لحصاد محصول الشعير وتخزينه

وفى تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي عن طرق حصاد ودراس الشعير وفقًا لنصائح وزارة الزراعة:

قالت الوزارة في تقرير لها إن الطريقة الأولى في حصاد الشعير هو الحصاد والدراس اليدوي، حيث تكون مناسبة للمساحات الصغيرة وهنا يجب ألا يتم الحصاد أثناء ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة ويتم الدراس بماكينة الدراس والتذرية.

وأوضحت الوزارة أن الطريقة الثانية هي حصاد آلي بالكومباين وتكون للمساحات الكبيرة مع مراعاة ضبط الآلة عند حصاد الشعير حتى لا تفقد الحبوب في التبن.

النقل والتخزين للشعير

العناية بنقل المحصول فور الانتهاء من الدراس واستخدام العبوات الجيدة والمناسبة لتعبئة ونقل وتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجفيف الحبوب قبل تخزينها بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%.

تخزن الحبوب في مخازن جيدة التهوية وذات أرضية جافة حتى لا تتعرض الحبوب لآفات الحبوب التي تنشط في حالة التخزين غير الجيد، بالإضافة إلى عدم استعمال مبيدات تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان أثناء تخزين المحصول.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه يجب ألا يتعرض المخزن لأى أدخنة لأنها تؤثر على حيوية الجنين ونسبة الإنبات إذا كانت الحبوب ستستعمل في الزراعة للموسم القادم أو في عملية استنباط الشعير المستخدم كعلف أخضر.