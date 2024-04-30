الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

9 توصيات فنية لمزارعي قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها.. تمثلت في الآتى:


•تسميد الدفعة الأولى من السماد الآزوتى لمساحات الخلف المكسورة في بداية الموسم والتي تم عزقها أو فجها بالمعدلات المقررة.


• استمرار ري المساحات المكسورة المقرر استخلافها بعد حرق السفير وتطهير الجور.


•فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الأخيرة من خطة الكسر والتوريد والتي يفضل أن تكون في حدود 20 يومًا على الأكثر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.


•استمرار عملية الكسر والتوريد حسب التعليمات المنظمة لذلك مع بذل كافة الجهود للكسر بين الترابين ونظافة القصب المورد وجمع البوال المتساقط وشحنة بوسائل النقل أولًا بأول وأن يكون الكسر على حسب التخصصية المقررة ويجب عدم تخلف قصب مكسور إما بالحقول أو مخازن الشحن حتى لا تتدهور المحتويات السكرية في ظل درجات الحرارة المرتفعة.


•إحكام عملية ري الخلف والغرس حسب حاجة الأرض.


•بدء العزقة الثانية لمحصول الغرس الربيعي وتكون أعمق من الأولى وينصح بعد استعمال الفجاجات بدلا من عملية العزق لضمان عدم تقليع النباتات في هذا العمر.


•استمرار فحص وتمشيط الحقول ونموات القصب الجديدة لمكافحة الحشرة القشرية ومرض التفحم وإبلاغ المسؤلين في مديريات الزراعة وشركة السكر لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.


•الاهتمام بمكافحة الحشائش داخل وخارج حقول القصب خاصة على القنوات والمصارف والطرق والبتون والحدود – كونها تمثل عائلاً لكثير من الآفات المرضية والحشرية وتنافس المحصول في الحصول على الغذاء والضوء والماء.


• يستمر حصاد المحاصيل المحملة على القصب الغرس الخريفي وتروى الحقول مباشرة عقب حصاد المحاصيل المحملة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي تقديم التوصيات الفنية للمزارعين. 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

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