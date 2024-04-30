حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين.. خسائر جديدة للاحتلال على الجبهة اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن حزب الله استهدف جنودًا إسرائيليين بمستوطنتي أفيفيم ودوفيف، فيما أعلن جيش الاحتلال عن قصف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد مستمر في الجبهة اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث إننا شهدنا عدد عمليات أقل بالجنوب اللبناني خلال اليومين الماضيين، لكن كثافة العمليات والأعيرة النارية والصواريخ هي أكبر بكثير من سابقتها.

استخدام أنواع جديدة من الأسلحة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أن هناك استخدامًا لأنواع جديدة من الأسلحة في المعارك الدائرة على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتًا إلى أن الاحتلال شن عدة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني.

وتابع: شن الاحتلال غارتين على خراج بلدة السريرة، فيما يسمى بحورتا التحتا ومغارة الجمال، وغارتين معاديتين استهدفتا جنوب الخيام.