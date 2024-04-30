الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وأراضى زراعية وسط غزة

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة، هذا العدوان الذي يشكل معاناة على الفلسطينيين، كما أننا نستمع لأصوات دوي انفجارات القذائف المدفعية الإسرائيلية، التي تنهال بشكل عنيف وقوي على المناطق الشرقية لمحافظة رفح.

المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه المنطقة الشرقية

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وأراضي زراعية وسط غزة، لافتًا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة الزهراء.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بمهمة فصل القطاع شماله عن جنوبه، بالإضافة إلى مشاركة من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن عددًا من الأحزمة النارية، وأيضًا الزوارق الحربية تطلق قذائفها باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة.

غزة وسط غزة مخيم النصيرات غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات غارات كثيفة طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة الاحتلال

مواد متعلقة

المرصد الأورومتوسطي: أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية

إصابة شرطى إسرائيلى فى عملية طعن.. والاحتلال يغلق مداخل الأقصى

تعرف على مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي

عميد كلية الذكاء الاصطناعي يكشف تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية وأهميته

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا للاشتباه فى تنفيذه عملية طعن شرق لندن

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية.. وسيول بجنوب سيناء

"زيلينسكى" يحث الولايات المتحدة على تسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

شكرى ونظيره البريطانى يتفقان على أهمية إعادة إطلاق عملية فعالة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة