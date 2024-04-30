طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وأراضى زراعية وسط غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة، هذا العدوان الذي يشكل معاناة على الفلسطينيين، كما أننا نستمع لأصوات دوي انفجارات القذائف المدفعية الإسرائيلية، التي تنهال بشكل عنيف وقوي على المناطق الشرقية لمحافظة رفح.

المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه المنطقة الشرقية

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وأراضي زراعية وسط غزة، لافتًا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة الزهراء.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بمهمة فصل القطاع شماله عن جنوبه، بالإضافة إلى مشاركة من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن عددًا من الأحزمة النارية، وأيضًا الزوارق الحربية تطلق قذائفها باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة.