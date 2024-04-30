الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مفوض أونروا: اجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا سيكون كارثة إنسانية

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة "أونروا"، إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، منوهًا بأن الوضع في قطاع غزة لا يزال معقدا ومقلقا.

وأضاف "لازاريني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي: إننا نعمل بكل جهدنا لتجنب حالة المجاعة في غزة، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال بحاجة لتكثيف المساعدات الغذائية.

تضامن كبير من المجتمع المدنى لمهمة الوكالة 

ونوه المفوّض العام لوكالة "أونروا" بأن اجتياح رفح الفلسطينية عسكريا سيكون كارثة إنسانية، لافتًا إلى أن طواقم "أونروا" تتعرض لعراقيل كثيرة تحول دون أدائها عملها في قطاع غزة، وهناك أكثر من 182 عاملًا في مجال المساعدات الإنسانية قُتلوا بقطاع غزة.

وتابع: "هناك تضامن كبير من المجتمع المدني لمهمة الوكالة في غزة، وتم توفير 250 مليون دولار من القطاع الخاص"، مشيرًا إلى توافر المزيد من الإمدادات الغذائية في غزة خلال أبريل، لكنها لا تزال غير كافية.

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