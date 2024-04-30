الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مع الاحتفال بعيدهم.. ماذا قدمت الدولة لعمال مصر؟

صورة أرشيفية للرئيس
صورة أرشيفية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عمال مصر

أولت الدولة اهتماما غير مسبوق بعمال مصر وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العاملة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم. 

وعلى مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع. 

جاء ذلك في تقريرا تلفزيونيا عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "مع الاحتفال بعيدهم.. ماذا قدمت الدولة لعمال مصر؟".

 خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية

ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلا عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل.

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة 

وكان للرئيس السيسي دور بارز ورئيسي في دعم هذا الملف دعما كبيرا، فقد سبق أن أصدر قرارات عديدة أبرزها، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

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