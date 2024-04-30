"دينية النواب" توصى بزيادة موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التوصية بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتلبية احتياجاته.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة: يجب مراعاة طلبات المجلس لأنها تصب في صالح الدولة.



التوصية باستغلال أرض معسكر أبوبكر الصديق فى الإسكندرية

كما أوصت اللجنة باستغلال أرض معسكر أبوبكر الصديق في الإسكندرية، التابعة لهيئة الأوقاف، توفيرا للنفقات، بأن يتم استغلالها في إقامة فندق ومحلات على سبيل المثال، وأن تتعاون هيئة الأوقاف المصرية مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

طلب زيادة مخصصات بند المطبوعات ودعم بند المؤتمرات

وطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيادة مخصصات بند المطبوعات المقدر له 5 ملايين جنيه، ودعم بند المؤتمرات، وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، 49 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 25 مليون جنيه، وبلغ المقدر للباب السادس الاستثمارات 10 ملايين جنيه.

وقال مصطفى عبدالمعين، ممثل وزارة التخطيط، إن الاستثمارات كانت 1.1 مليون، ثم أصبحت 2.5 مليون، وفي خطة العام المالي الجديد المجلس طلب أن تزيد إلى 10 ملايين جنيه، ويتم الاستجابة لطلباتهم، وهناك تجاوب كبير معها.

فيما قال ممثل وزارة المالية إن الموازنة زادت بنسبة 30%، وتم الدعم بمبلغ مليون جنيه للمنتدبين والساعات الإضافية.

وواصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024.