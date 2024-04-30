الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

دينية النواب توصي بزيادة المخصصات المالية لوزارة الأوقاف وقطاعاتها 

النائب الدكتور أسامة
النائب الدكتور أسامة العبد

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام2024-2025.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة.

وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه.

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية على النحو التالي: زيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد، وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقابل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلا من الاعتماد المخصص فى موازنة ٢2024-2025  والمقدر بنحو148 مليون جنيه.

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"دينية البرلمان" تناقش موازنة هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم

وشددت اللجنة  البرلمانية على أهمية دعم مستشفى الدعاه زيادة المخصصات لنحو  20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة  50 مليون جنيه  لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي.

وبلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلي موافقة وزير المالية لمستشفي الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000، وفي حالة الزيادة فى الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

موازنة الأوقاف 

وبلغت حجم الإعانات التى تصرف فى موازنة الأوقاف والمديريات الإقليمية ومن بينها إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بواقع 912.971.000، ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو19مليار و537 مليون جنيه.

وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع 1.6 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جنيه، وبلغ بند الاستثمارات 642 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة  بنحو مليار و900 مليون  جنيه، وبلغ اجمالي الموارد 22 مليارا و837 مليون جنيه.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف مجلس النواب موازنة وزارة الأوقاف موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف موازنة العام المالي الجديد

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