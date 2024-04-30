وزير التنمية المحلية: معاقبة الموظف المتواطئ في التعدي على أراضي الدولة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، على ضرورة تنفيذ قانون الزراعة وتعديلاته لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال إحالة من يتعدى على هذه الأراضي إلى النيابة، حيث أن ذلك يعتبر جريمة تخل بالشرف، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لا يحدث استصلاح للأراضي من جهة وفقدانها من جهة أخرى بسبب غياب الرؤية لدى البعض.

وأدلى بتصريحاته هذه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي استجابةً لطلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائباً آخرين بشأن سياسة الحكومة في تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأضاف "آمنة" أنه يتم معاقبة الموظف المتواطئ أيضا في أي تعدي علي أراضي الدولة، ومحاسبة مثل المواطن.