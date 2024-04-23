وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر، وانخفاض عائدات قناة السويس أيضًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024 /2025.

وأضاف: الاضطرابات ترفع مستويات التضخم، موضحًا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة وعلى المواطنين أيضًا.

الموازنة العامة للدولة 2024 /2025

وقال وزير المالية: رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحًا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت "650 مليار جنيه".

الموافقة على قانون التأمين الموحد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته البرلمانية اليوم، وذلك بعد حسم عدد من مواد مشروع القانون بناء على الصياغات المقدمة من الحكومة.

ويعمل مشروع القانون على وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، مع تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين، من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات، كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.