حمادة طلبة: إيقاف قيد الزمالك عرض مستمر ومسلسل "دمه تقيل"

أبدى حمادة طلبة، مدافع الزمالك الأسبق، حزنه الشديد على إيقاف القيد مجددًا للقلعة البيضاء، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا بقائمة الأندية التي لا يحق لها قيد اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كأس"، ومن بينها نادي الزمالك، بسبب قضية المغربي خالد بو طيب، مهاجم الفارس الأبيض الأسبق.

حمادة طلبة: الموضوع أصبح “دمه تقيل”

وقال طلبة، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "دائمًا نادي الزمالك يعاني من أزمة إيقاف القيد، بسبب عدم توافر الموارد المالية".

وأضاف: "أزمة الزمالك الحقيقية تكمن في عدم إيجاد موارد دخل ثابتة للنادي، لذلك دائمًا ما يقع في فخ الإيقاف، لكن الموضوع أصبح عرضًا مستمرًا، وبقى دمه تقيل قوى".

وواصل مدافع الزمالك الأسبق: "لا بد من حل جذري لهذه الظاهرة، خاصة وأن مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، منذ توليه المسئولية، يبحث عن كيفية تسديد ديون النادي".

وأردف: "يجب توفير المناخ المناسب للاعبي الزمالك من أجل حصد البطولات، ومجلس الإدارة الحالي كان يعلم حجم الصعوبات التي يمر بها النادي قبل قدومه، وربنا يعينهم على الشيلة الثقيلة اللي شايلينها".

وكان الزمالك قد أعلن، في وقت سابق، عن تلقيه إخطارًا من الاتحاد الدولي يفيد بإيقاف قيد اللاعبين، بسبب قضية اللاعب خالد بوطيب.

وقال النادي، في بيان رسمي: "تلقى نادي الزمالك صباح يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، المقدرة بـ2.4 مليون يورو".

وكانت القضية قد بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لفسخ عقده من طرف النادي.

وأضاف البيان: "قام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي".

وأكد مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

وشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.