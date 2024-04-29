"المركزية لمكافحة الآفات" تتابع حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية

زار الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة محافظة دمياط ضمن برنامج الزيارات الذي تم إعداده لمتابعة أعمال المكافحة والوقوف على الحالة العامة للزراعات ونشر الوعي وتفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي.

وفي بداية الزيارة، توجه رئيس الإدارة المركزية لمبني مديرية الزراعة بدمياط بصحبه مدير إدارة المكافحة بالمديرية لتفقد معامل طفيل الترايكوجراما والتأكد من جاهزية المعامل، وأكد على الدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خلال دعم وتطوير معامل المكافحة الحيوية التابعة للوزارة وضرورة الاهتمام بسرعة تجهيز المعامل وتوفير جميع الاحتياجات لتلبيه الاحتياجات من الطفيل لزراعات القطن بالمحافظة.

وشدد على الجهات المنوط بها ضرورة العمل الجاد وتحقيق الهدف من الموسم الزراعي كما فاجأ العاملين ببعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر مستلزمات الزراعة بها من مبيدات دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء وأجهزة حقن سوسة النخيل الحمراء، ولفت النظر إلى ضرورة توفرها بالجمعيات الزراعية خصوصا أن الإدارة قد خصصت هذه المستلزمات والمبيدات منذ فترة لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

كما تفقد رزق وحدات المكافحة التابعة للإدارة المركزية والكائنة بمركز دمياط (ناحية السنانية)، وتفقد ـيضا وحدات المكافحة الموجودة من ناحية عزبه النهضة.

وزار بعض الزراعات وأشجار النخيل وناقش المزارعين للاطمئنان على أعمال المكافحة ومدى تواصل مهندسي المكافحة معهم ومدي معرفتهم بأهم الآفات الزراعية كأحد مؤشرات عمل الادارات الزراعية ودور وزاره الزراعة في قيامها بتوفير المبيدات وأجهزة الحقن لسوسة النخيل الحمراء وعمل ندوات استرشاديه للتدريب علي تلك الأجهزة من خلال الإدارة المركزية لمكافحه الآفات واكد علي ضرورية المشاركة الفعالة من قبل المزارعين في مثل هذه الدورات.

وواصل رئيس الإدارة المركزية المرور على بعض الحقول التي يتم بها حصاد محصول القمح للاطمئنان على الحالة العامة على زراعات النخيل للاطمئنان عليها، كما تم خلال الجولة مناقشه بعض المزارعين في اهم مشكلات الموسم السابق لتفاديها في المواسم القادمة كما أكد على ضرورة التكاتف بين المزارعين وتثقيفهم والاشتراك بالدورات التدريبية ونقل الخبرات العلمية والعمل بالتوصيات الفنية والمبيدات الموصي بها المرور.

وأشار إلى ان هذه الفترة من الفترات الهامة لمراجعة الإجراءات والاستعدادات لموسم زراعة الزراعات الاستراتيجية (الذرة – القطن – الأرز) والمعاملات الزراعية واعمال المكافحة التي تتم على زراعات الفاكهة والخضر حيث تتابع الإدارة ممثلة في إدارات المناطق والإدارة العامة للمكافحة مراجعة الإجراءات في مختلف المحافظات حيث تم مراجعة المناطق في إجراءات المكافحة في محافظات البحيرة والسويس واللقاء بمهندسي المكافحة بالمديريات وتوالي الإدارة عملها بالمرور واللقاء مع مهندسي المكافحة بالمحافظات خصوصا بمحافظات الوجه القبلي.

وتستمر الإدارة المركزية في عملها وزيادة التوعية حفاظا على الانتاج الزراعي.