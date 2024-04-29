إطلاق مبادرة رئاسية للصحة النفسية خلال أيام.. مسؤول يكشف التفاصيل (خاص)

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من التجهيز مبادرة رئاسية جديدة خاصة بالصحة النفسية سيتم إطلاقها خلال أيام.

تفاصيل مبادرة الصحة النفسية

وأوضح "حساني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهي: الكشف المبكر عن طيف التوحد، والكشف وعلاج مرض إدمان الالعاب الإلكترونية، ومكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن الكشف المبكر عن طيف التوحد، تستهدف الأطفال من عمر 18 شهرا، والكشف وعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية تستهدف الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى 18 عامًا، وعلاج مرضى الإدمان تستهدف الشباب من عمر 18 عامًا وحتى 25 عامًا.