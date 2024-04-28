الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض".. عبدالغفار: مصر تبحث عن مرضى سرطان الكبد لعلاجهم

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر حصلت على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي، وكان هذا نتاج لمجهود كبير مما جعلنا الدولة الأولى التي تحصل على تلك الشهادة على مستوى العالم، موضحا أن مصر أمامها تحدي كبير في الحفاظ على تلك المكانة من خلال استمرار علاج المرضى وتوفير العلاج لهم.
 

وأوضح خلال مؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وبين شركة استرازينكا للكشف المبكر عن سرطان الكبد، أن وزارة الصحة تقوم الآن بالبحث عن المرضى ونكشف عن إصابتهم، لافتا إلى أن مصر تقوم الآن بعلاج ما يقرب من 140 ألف مصاب بسرطان الكبد، لافتا إلى أنه من خلال برامج العلاج والكشف المبكر عن سرطان الكبد سيتم الكشف عن ضعف ذلك الرقم.

ولفت عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى للحفاظ على المكانة التي حصلت عليها بعد حصولها على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال التدريب المستمر للأطباء والمتخصصين، للكشف المبكر عن فيروس سي وسرطان الكبد، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى استمرار التدريب والاستفادة من الخبرات العالمية التي ستساهم بها شركة استرازينكا.

وأكد عبد الغفار، أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر عظيم على تحسين صحة المصريين والكشف المبكر عن فيروس سي وسرطان الكبد الذي يعد من أوائل الأمراض التي تتسبب في وفاة المصريين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيروس سي للكشف المبكر عن سرطان الكبد سرطان الكبد

مواد متعلقة

وزير الصحة يعلن عن خطوات جديدة لتعزيز برامج تنظيم الأسرة وتطوير مهارات التمريض

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة