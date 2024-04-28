"مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض".. عبدالغفار: مصر تبحث عن مرضى سرطان الكبد لعلاجهم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر حصلت على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي، وكان هذا نتاج لمجهود كبير مما جعلنا الدولة الأولى التي تحصل على تلك الشهادة على مستوى العالم، موضحا أن مصر أمامها تحدي كبير في الحفاظ على تلك المكانة من خلال استمرار علاج المرضى وتوفير العلاج لهم.



وأوضح خلال مؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وبين شركة استرازينكا للكشف المبكر عن سرطان الكبد، أن وزارة الصحة تقوم الآن بالبحث عن المرضى ونكشف عن إصابتهم، لافتا إلى أن مصر تقوم الآن بعلاج ما يقرب من 140 ألف مصاب بسرطان الكبد، لافتا إلى أنه من خلال برامج العلاج والكشف المبكر عن سرطان الكبد سيتم الكشف عن ضعف ذلك الرقم.

ولفت عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى للحفاظ على المكانة التي حصلت عليها بعد حصولها على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال التدريب المستمر للأطباء والمتخصصين، للكشف المبكر عن فيروس سي وسرطان الكبد، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى استمرار التدريب والاستفادة من الخبرات العالمية التي ستساهم بها شركة استرازينكا.

وأكد عبد الغفار، أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر عظيم على تحسين صحة المصريين والكشف المبكر عن فيروس سي وسرطان الكبد الذي يعد من أوائل الأمراض التي تتسبب في وفاة المصريين.