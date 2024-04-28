وزارة الصحة و"أسترازينيكا" يطلقان حملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد

أطلقت شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد لزيادة معدلات الشفاء وذلك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم أحدث الابتكارات لعلاج مرضي سرطان الكبد- والذي يعد ضمن أخطر وأكثر أنواع السرطانات شيوعًا في مصر – وتطوير قدرات الأطقم الطبية بوزارة الصحة بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهدف بناء مجتمع صحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسفير البريطاني جاريث بايلي وديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الأورام.

وقع بروتوكول التعاون من وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، ويمتد البروتوكول لمدة عامين، وستشمل المبادرة حملة توعية (ميدانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي)

تستهدف زيادة وعي 30 مليون مواطن عن المرض والذي يحث على التشخيص المبكر لمرضي سرطان الكبد، وسوف تضم المبادرة تدشين برنامج تدريب متخصص للأطقم الطبية من خلال شراكات وتعاون مع عدة مراكز سرطان عالمية.

يأتي هذا التعاون الذي يمتد لعامين بين شركة أسترازينيكا ووزارة الصحة المصرية ضمن استراتيجية الشركة لدعم البرنامج الصحي في مصر، ويشكل سرطان الكبد عبئًا كبيرًا على السكان في مصر، خاصة مع تشخيص أكثر من 27 ألف حالة جديدة سنويًا وفقدان أكثر من 26 ألف شخص كل عام، لذلك تعتبر الحملة خطوة رئيسية ضمن برنامج القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي HCV الذي تم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفرصة هائلة لتخفيف هذا العبء؛ لأن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي يمثل أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بأكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، وهو سرطان الكبد الخلوي الكبدي HCC.



تعمل هذه الشراكة علي دمج تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية للوصول لأحسن بروتوكول علاجي للمريض بالتعاون مع شركةCliniThink العالميه، بالإضافة الي تقديم أحدث السبل العالمية التي تعمل على التشخيص والكشف المبكر عن أمراض الكبد وخاصة سرطان الكبد، بهدف رفع معدلات استجابة المرضى للعلاج، تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع مبادرة "100 مليون صحة" التي تم إطلاقها عام 2018، والتي كان لها دورًا فعالًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين المصريين، خاصة الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.



وصرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر نجحت في قيادة العالم خلال رحلة صعبة وطويلة نحو القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي، وستواصل جهودها في التصدي لسرطان الكبد، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعد خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تحسين قدرات تشخيص المرض وتقديم أحدث طرق العلاج والرعاية اللازمة للمرضى، مما يساعد في إنقاذ الكثير من الأرواح، ويحسن صحة المصابين بالمرض.



من جانبه قال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الاورام: "نلتزم دائمًا بالعمل مع الحكومات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وكذلك المرضى وعائلاتهم، لإنشاء نظم صحية عادلة وقوية تساعد على تحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان في جميع أنحاء أفريقيا، لذلك فإن إطلاق هذه الشراكة مع وزارة الصحة في مصر يمثل نقطة تحول هامة في هذه الرحلة، ونحن على ثقة بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي على حياة الكثير من المواطنين."



من جهته قال الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: "إن أسترازينيكا حريصة على دعم المرضى وإمداد النظام الصحي ببرامج وحلول مبتكرة لعلاج جميع الأمراض، بما في ذلك الأمراض النادرة والسرطانية، وتهدف الشركة إلى مكافحة السرطان وتوفيرحلول مستدامه ومتكامله لرعاية الصحية وها نحن اليوم نعلن عن شراكتنا الاسراتجيه مع وزارة الصحة في مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر وينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".

