وزارة الصحة: مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تهدف لأسرة صحية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تستهدف بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، كما أنها تستهدف فئات المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

تحاليل ما قبل الزواج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن إجراء تحاليل ما قبل الزواج فى المراكز الصحية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: اطمنوا على صحة أجيالكم المستقبلية، وتجنبوا انتقال الأمراض إليهم من خلال عمل فحوصات ما قبل الزواج.

وأوضحت أن نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

واستكملت وزارة الصحة والسكان: يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335.