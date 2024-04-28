الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

برنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد يحقق إنجازًا مهمًا.. اكتشاف 250 ألف حالة جديدة

محمد حساني
محمد حساني

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، أن مصر حصلت منذ وقت قريب على شهادة المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي.

وأوضح الدكتور محمد حساني خلال المؤتمر الذي عقد اليوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة استرازينكا للكشف المبكر عن أورام الكبد أنه تم اكتشاف 2.5 مليون حالة إصابة بفيروس سي وحصولهم على العلاج، من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الكبد، مؤكدًا أنه تم اكتشاف 250 ألف مريض مصاب بتليف الكبد والأورام السرطانية.

وأشار إلى أن سرطان الكبد يتقدم على إصابات السرطانات بنسبة 30% لأسباب الوفاة بمصر، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية وبرنامج الكشف عن فيروس يتم من خلالها الفحص للمرضى ومتابعتهم كل 4 أشهر، ويتم إجراء فحوصات إكلينيكية للاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، مؤكدًا أن لدينا 118 ألف مصاب بسرطان الكبد في البرنامج الخاص بوزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الكبد. 

وتابع: وزارة الصحة تتكفل بكل مصاريف فحوصات مرضى سرطان الكبد داخل برنامج العلاج ويتم صرف الأدوية مجانًا.

 

علاجات مختلفة

ولفت إلى أن الوزارة توفر كل العلاجات المختلفة الخاصة لعلاجات سرطان الكبد، وتم إدخال خطوط علاجية جديدة، ويتم تقديم العلاج 5 آلاف مريض تلقى خط العلاج الأول، كما أن هناك 44 مركزًا مشتركًا مع التأمين الصحي للكشف المبكر عن سرطان الكبد، وقال: نخضع لتقيم آخر في شهر أكتوبر من منظمة الصحة العالمية للتأكد أن مصر لم تحظ بالإشادة الدولية للقضاء على فيروس سي وليد لحظة أو بالصدفة، ولفت حساني إلى أن برتوكول التعاون الذي سيتم إبرامه اليوم يهدف إلى تبادل التدريبات والخبرات للأطباء وتعظيم الاستفادة للمرضى.

الدكتور محمد حساني للمبادرات الرئاسية فيروس سي الكشف المبكر عن سرطان الكبد المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي

مواد متعلقة

الصحة: فحص مليون و413 ألف طالب بالأول الإعدادى ضمن مبادرة فيروس سى

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة