برنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد يحقق إنجازًا مهمًا.. اكتشاف 250 ألف حالة جديدة

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، أن مصر حصلت منذ وقت قريب على شهادة المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي.

وأوضح الدكتور محمد حساني خلال المؤتمر الذي عقد اليوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة استرازينكا للكشف المبكر عن أورام الكبد أنه تم اكتشاف 2.5 مليون حالة إصابة بفيروس سي وحصولهم على العلاج، من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الكبد، مؤكدًا أنه تم اكتشاف 250 ألف مريض مصاب بتليف الكبد والأورام السرطانية.

وأشار إلى أن سرطان الكبد يتقدم على إصابات السرطانات بنسبة 30% لأسباب الوفاة بمصر، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية وبرنامج الكشف عن فيروس يتم من خلالها الفحص للمرضى ومتابعتهم كل 4 أشهر، ويتم إجراء فحوصات إكلينيكية للاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، مؤكدًا أن لدينا 118 ألف مصاب بسرطان الكبد في البرنامج الخاص بوزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الكبد.

وتابع: وزارة الصحة تتكفل بكل مصاريف فحوصات مرضى سرطان الكبد داخل برنامج العلاج ويتم صرف الأدوية مجانًا.

علاجات مختلفة

ولفت إلى أن الوزارة توفر كل العلاجات المختلفة الخاصة لعلاجات سرطان الكبد، وتم إدخال خطوط علاجية جديدة، ويتم تقديم العلاج 5 آلاف مريض تلقى خط العلاج الأول، كما أن هناك 44 مركزًا مشتركًا مع التأمين الصحي للكشف المبكر عن سرطان الكبد، وقال: نخضع لتقيم آخر في شهر أكتوبر من منظمة الصحة العالمية للتأكد أن مصر لم تحظ بالإشادة الدولية للقضاء على فيروس سي وليد لحظة أو بالصدفة، ولفت حساني إلى أن برتوكول التعاون الذي سيتم إبرامه اليوم يهدف إلى تبادل التدريبات والخبرات للأطباء وتعظيم الاستفادة للمرضى.