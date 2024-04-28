محافظ دمياط تتابع رفع كفاءة كورنيش النيل في السنانية

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل في منطقة السنانية، ويعتبر أحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق، وذلك كجزء من خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل في المناطق المختلفة.

وقامت "الدكتورة منال عوض" بمتابعة التنفيذ العملي للمشروع، الذي يشمل إنشاء حائط ساند بطول ٤١٠ متر بدءًا من الإنقاذ الشهري وصولاً إلى بنك مصر، بهدف حماية الكورنيش والطريق، وإنشاء سور ورصيف للكورنيش، وزراعة نخيل، وإقامة أعمدة إنارة، بالإضافة إلى إنشاء مرسى لنقل الركاب. كما تم رفع كفاءة الطريق بدءًا من كوبري دمياط المعدني وصولاً إلى بنك مصر بطول ٩١٠ متر، وتم إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وإنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تسارع عمليات التنفيذ والبدء في أعمال إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتطوير الطريق، نظراً لأهمية هذا الطريق كممر حيوي يشهد كثافة مرورية عالية، ويعتبر محوراً حيوياً يربط بين المدينة وطريق رأس البر.



ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة. حضر الاجتماع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرو عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب إيرادات صندوق النظافة في جميع المراكز والمدن عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضي. كما تمت مناقشة سُبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بهدف توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات وزيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة. وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على تطبيق منظومة الدفع في منظومة النظافة في محافظة دمياط لرفع مستوى الخدمة المقدمة في كل أنحاء المحافظة.