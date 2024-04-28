"تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات".. ندوة بـ"الأعلى للثقافة" اليوم

تنظم لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سعيد المصري، مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس، حلقة نقاشية بعنوان "تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات"، وذلك في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد 28 أبريل.

مناقشة “تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات”

جاء ذلك بحضور مجموعة هامة ومتنوعة من الضيوف والفاعلين في المجال الثقافي حيث يشارك في اللقاء كلا من الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة، وعبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة.

ويحضر أيضا الكاتبة والناقدة المسرحية رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة والروائية الدكتور عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال، والأستاذة لمياء لطفي مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، ود. منى شاهين مديرة مشروعات وخبيرة تنمية ثقافية.

ماذا تتناول المناقشة؟

يركز النقاش على محال صناعة السياسة الثقافية والبرامج التنفيذية في المجال الثقافي والتنموي ومساحات وفرص تقديم الدعم والشراكات للمبادرات الثقافية المختلفة داخل وخارج القاهرة سواء بالتعاون مع وزارة الثقافة أو المؤسسات المانحة الدولية.

يتضمن اللقاء حوار مجتمعي مفتوح حول دور وزارة الثقافة في التشبيك والشراكات مع المؤسسات والجهات المانحة العربية والدولية وأبرز الفرص والتحديات في هذا الجانب، وما هي القوانين واللوائح التي قد تعرقل هذا التعاون وكيف يتم تعديلها لتتناسب مع أهداف الوزارة الحالية والمستقبلية.

يشار إلى إعادة بث الحلقة على الحساب الرسمي لأمانة المؤتمرات التابع للمجلس الأعلى للثقافة، على فيسبوك وعلى موقع يوتيوب، ليتمكن الجمهور من متابعة المناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي.