الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

برعاية "الدستور".. انطلاق فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة الأدبي

ختام فعاليات ملتقى
ختام فعاليات ملتقى القاهرة الأدبى

انطلقت فعاليات اليوم السادس والأخير من مهرجان القاهرة الأدبي بدورته السادسة في قبة الغوري، بمشاركة مجموعة من المثقفين والشعراء والأدباء.

وشكر الناشر محمد البعلي، مدير دار صفصافة للنشر، رئيس ملتقى القاهرة الأدبي ضيوف الملتقى والحضور وزارة الثقافة على مجهوداتهم.

وتقام أمسية اليوم الشعرية، بمشاركة كل من أفراح الهندال (الكويت) إبتسام أبو سعدة  (فلسطين) وزينات أبو شاويش (فلسطين) وغادة خليفة (مصر) وهدى عمران (مصر) وسارة عابدين (مصر) وإبراهيم عبد الفتاح (مصر) وزيزي شوشة (مصر).

شارك في الدورة السادسة، من مهرجان القاهرة الأدبي 4 أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصرالله الذي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.

واستضاف مهرجان القاهرة الأدبي، في يومه الخامس، عدد من الكتاب والأدباء، وجاءت الندون  تحت عنوان "المدينة والحكاية"، بمشاركة كل من الكتاب انركي شنايدر (البرازيل) ومي التلمساني (مصر/كندا)، وتدير اللقاء، سمر نور.

وعقدت دورة هذا العام تحت شعار "المدينة والذاكرة" حيث شهدت مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الاسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر ألحاحا في الوقت الحالي.

وشارك في الدورة السادسة، من مهرجان القاهرة الأدبي، أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصرالله الذي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.

كما استضاف المهرجان هذا العام عدد كبير من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا كما احتفي المهرجان بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.

مهرجان القاهرة الادبي المثقفين دار صفصافة للنشر وزارة الثقافة إبراهيم نصرالله ملتقي القاهرة الأدبي المدينة والذاكرة

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