كاتب فلسطيني: ابن عمي وزوجته استشهدوا منذ أيام.. ولدينا أكثر من 25 ألف طفل يتيم

خطفت كلمات الكاتب الفلسطيني محمود جودة، قلوب جمهور مهرجان القاهرة الأدبي، الذي كشف أنه قبل أيام استشهد ابن عمته، وزوجته، مع بقاء الجنين حيا.

محمود جودة: هناك أكثر من ٢٥ ألف يتيم حاليا في فلسطين

وأضاف جودة، خلال كلمته بمهرجان القاهرة الأدبي، أنه هناك أكثر من ٢٥ ألف يتيم حاليا، والاحتلال الإسرائيلي استهدف الطفولة.

وعن مخاوفه عن الأطفال الفلسطينين تحدث جودة قائلا: أخاف أن يكبر الأطفال اللاجئين الأطفال ناقمين على العالم بأسره، لأنه وقف يتفرج على مشاهد الحروب بدون أن يتحرك.

واستنكر الكاتب الفلسطيني، الطريقة التي يتناول بها الإعلام أحوال بلاده، قائلا الإعلام دائما يصور أهل غزة أنهم أشخاص فقراء، متسولين، لاجئين، لكن عزة بها جمال وفيها حياة وجامعات وأطباء ومهندسين، وغيرها.

وتحدث الكاتب الفلسطيني محمود جودة، خلال كلمته بملتقى القاهرة الأدبي، عن مدينة غزة، التي شكلت جزء أساسي من وعيه، مشيرا إلى: نحن سكان غزة لنا خصوصية خاصة جدا، ففي أزمان سابقة، كنا ننعي صديق، ولكن حاليا أصبحنا ننعي المدينة كاملة، فلقد فقدنا أهلنا وشوارعنا وبيوتنا وعمراننا والمباني الأثرية وكل شئ تقريبا.

وأضاف الكاتب الفلسطيني: نسمي أبنائنا بأسماء مدننا، مثل يافا، حيفا، عكا، جنين، حتى نخلدها، ونأمل بالعودة، فمدينة غزة شاهدناها تبني شارع شارع، وبيت بيت، وتم بنائها حرفيا تحت عيون أهلها، وتم تدميرها أيضا أمام عيون أهلها.

عن مهرجان القاهرة الأدبي 2024

وذلك خلال ندوة بعنوان "المدينة والحرب" بقبة الغوري، بمشاركة الكتاب، إياكي كابي (جورجيا) وأحمد عبد المنعم رمضان (مصر) ومحمود جودة (فلسطين)، ويدير اللقاء فهد الهندال (الكويت).

ويستضيف مهرجان القاهرة الأدبي، هذا العام عددا كبيرا من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.