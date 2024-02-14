بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

لا أعرف من أين جاء العرب بتلك الكمية من مفردات التفخيم التى تكفى الواحدة منها لأن «تكفى» الموصوف بها على وجهه، فيظل ينتفخ وينتفخ حتى ينفجر فى وجوه من يعرفونه، أو لا يعرفون، وإن كان الكاتب السودانى الأشهر الطيب صالح، الذى يرتبط فى تصورى بواحدة من تلك المفردات الفاخرة، لم ينفجر فى وجه أحد، ولم يصبه تضخم الذات على حد علمى، فظل طوال حياته محافظًا على خفة الظل التى رافقته عمرًا طويلًا، وإن وصلتنى بعض حكايات ممن تقاطعت طرقهم معه، تنفى ذلك، بل وتشير إلى تعالٍ على الأجيال الجديدة من الكتاب، ولا مبالاة بالموقع الذى حظى به فى تاريخ الأدب العربى برواية واحدة.

ولكى لا أطيل فى مقدمات، فليس عليك سوى أن تجرب كتابة اسم الطيب صالح على موقع البحث الشهير «جوجل»، أو تنتظر ذكرى رحيله التى تحل خلال أيام، إذ توفى فى الثامن عشر من فبراير ٢٠٠٩، لكى تحاول أن تحصى عدد المرات التى تظهر لك فيها عبارة «عبقرى الرواية العربية» مقرونة باسمه!

و«العبقرى» فى اللغة هو فائق الذكاء، النابغة، نادر زمانه، وكل ما يتعجب الخلق من كماله وقوته وحذقه، من يأتى بعمل فيه كمال وإبداع وخلق، وهو صفة لكل ما بولغ فى وصفه، فلا يفوقه شىء!!

و«العبقرى» منسوب إلى «وادى عبقر»، المعروف كموقع فى جزيرة العرب، كانوا يعتقدون أنه موضع الجن ومسكنهم، وينسبون إليه كل شىء يتعجبون من حذقه وجودة صنعه.. فالعبقرية، هى صفة العبقرى وحاله، من شدة الذكاء، والتفوق، والقدرة على الإبداع والابتكار. فهو الشخص الذى لا يفوقه أحد، ولا شىء، الكامل من كل شىء، والسيد، والذى ليس فوقه شىء.. فهل كانت تلك الصفات تشبيهًا لروايات السيد الطيب صالح، أم له هو شخصيًا، أم أنها صفة لهما معًا؟!

الستينيات.. جيل المبالغات المجانية والمفرطة

يقال إن أول من احتفى بكتابته هو الراحل الكبير رجاء النقاش، وهو من أطلق عليه هذا اللقب.. ولأن رجاء النقاش هو من هو فى تاريخ النقد الفنى والأدبى فى مصر، فقد تناقل عنه الجميع ذلك اللقب «المريب»، دون مراجعة، أو قيد أو شرط.. وأغلب الظن أن تلك واحدة من العادات السيئة التى ورثتها الثقافة العربية من جيل الستينيات، والذى اتسمت غالبية كتاباته، «النقدية منها على وجه التحديد»، بالمبالغات المفرطة، وصك الكثير من الصفات المجانية على كتابات متوسطة الجودة، وكتاب محدودى الموهبة، فتحولوا مع تراكم ما نالوه من مديح، إلى طواويس لا ترى من الأجيال التالية أحدًا، ولا تفتح أذنيها أو أبوابها لأحد، ويبدو، والله أعلم، أنه كانت هناك رغبة ما دفينة فى تقديم أى منجز فى أى اتجاه، وبروزته، ووضعه فى صدارة الصورة التى كانت تجاهد فى التخلص من كل ما يتصل بالحقبة الملكية والاستعمارية، وتصوير الأمر وكأن الثورة المصرية جاءت لتزيح التراب عن جبال «الذهب» المدفونة فى الأمية، والفقر، وسطوة الاحتلال.

وفى هذه الحالة، فالطيب صالح، لم يكتب سوى ثلاث أو أربع روايات، ونشر عدة قصص، وبعض الكتب التى جمع فيها مقالاته، وجمع أصدقاؤه فيها ما أجروه معه من حوارات أو لقاءات صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية.. ورغم أن الجميع، فى مفارقة عجيبة، لم يعرفوا أن روايته الثانية هى الأولى فى الحقيقة، لكنهم لم يترددوا فى إطلاق ذلك اللقب عليه، بل وترديده، وتناقله من مقال لآخر، ومن مطبوعة لأخرى، فتحول مع الزمن، والإلحاح، و«الزن» الذى هو أَمَرُّ من السحر، إلى ما يشبه «الصك» المرادف لاسمه، والدال عليه، متجاهلين أن الرجل لم يتردد فى الحديث عن عدم إيمانه بالكتابة الأدبية، ولا غير الأدبية، بل إنه يشعر فى قرارة نفسه بأن الكتابة فعل بغيض.. هكذا، بالنص، وبالحرف الواحد، ولك أن تقرأ معى ما قاله بلسانه فى أحد الحوارات التى ضمها كتاب «الطيب صالح.. حوارات ومتابعات فى الفكر والثقافة والإبداع» لصديقه الباحث والأكاديمى الأردنى محمد شاهين، الذى يضم ١١ مقابلة أجريت معه بين عامى ١٩٧٦ و٢٠٠٥، وقام المؤلف باختيارها وترتيبها والتقديم لها.. يقول «عبقرى الرواية» الطيب صالح لمحاوره فى صفحة ٢٩ ما نصه: «كل أنواع الكتابة بغيض إلى نفسى، وأنا لا أكتب إلا إذا بلغ السيل الزبى»، ثم يقول فى موضع آخر: «لم أتوقف عن الكتابة، لكنى توقفت عن كتابة الرواية تحديدًا، ولدى كتابات فى النقد والرحلات والتاريخ، وكذلك لأن الكتابة نشاط إلى جانب عدة أنشطة فى الحياة، فليست هى الشىء الوحيد فى حياتى، فأنا أحب السفر، وأحب القراءة، أستمع إلى الموسيقى وأتحدث مع الناس»، ثم يضيف: «لست من المؤمنين بأن الكتابة هى الغاية، ويجب أن نضحى من أجلها، فالكتابة ليست سهلة، إنها لعنة، إنها تلتهم الحياة، لأن الفن يلتهم الحياة».. ويضرب مثلًا على صحة ما يذهب إليه بنجيب محفوظ، «الذى لم تصبه عبقرية نقاد الستينيات»، فيقول ما نصه: «هو رجل نذر نفسه للفن الروائى، وقدم نفسه كضحية، والنتيجة كانت مأساوية، وهو حاول أن يتجنب المأساة، لكنه لم يسافر، ولم يخرج من مصر.. رتب حياته بصرامة شديدة، فأصبحت الكتابة هى الهدف، والتهم الفن حياته»!!

هكذا.. كانت نهاية رحلة نجيب محفوظ مع الرواية، فى ظن «عبقرى رجاء النقاش» مأساوية!!

لماذا؟! لأنه لم يسافر، والتهم الفن حياته!!

موسم الهجرة إلى «الفحولة الجنسية» و«تمجيد الاستعمار»

هكذا.. ليس مطلوبًا منك أن تحب الكتابة، أو تستمتع بها، أو أن تهبها حياتك لكى تفوز بلقب «عبقرى الرواية العربية».. كل ما عليك هو أن تكون لطيف المعشر، خفيف الروح، تداعب الجميع، وتطلق النكات ولو على منصة التتويج، ويا سلام لو كنت تعمل فى مهنة ومكان يداعب الخيالات المتطلعة لما هو أفضل.

ولتقرأ معى ما كتبه صديقه الباحث الأردنى محمد شاهين مؤلف كتاب «حوارات الطيب صالح» فى مقدمته، ردًا على رأى الكاتب السعودى المولود فى عمان الأردن، والمتوفى فى دمشق، عبدالرحمن منيف فى «موسم الهجرة إلى الشمال» باعتبارها رواية تمجد الاستعمار، يقول شاهين: فى كتابه «الكاتب والمنفى»، يرى عبدالرحمن منيف أن «موسم الهجرة إلى الشمال»، رواية تمجد الاستعمار، وهو تقييم لم يأت من فراغ، لأنه يعود فى أصله إلى الخطاب المعقد الذى أنتجته شخصية مصطفى سعيد، وهو العصب الذى ترتكز عليه الرواية، لكنه منيف ضل السبيل إلى قراءة منصفة عندما رأى البطل مجرد راوٍ لتاريخ الاستعمار فى سياق يتعاطف فيه الروائى نفسه مع الراوى المتخيل داخل الرواية».

والحادث أنه بمجرد نشر «موسم الهجرة إلى الشمال» عام ١٩٦٦، عن دار «العودة» فى بيروت، تمت ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة، واعتبرها النقاد العرب هى والفتح الكبير صنوان، وقام كبار النقاد العرب بالكتابة عنها، وإبراز قيمتها الأدبية، خصوصًا الناقد المصرى الراحل رجاء النقاش، مما دفع بها لواجهة الأدب العربى، باعتبارها واحدة من أهم الروايات العربية التى تتناول لقاء الثقافات، وتفاعلها، وصورة الغربى بعيون الشرقى، والشرقى بعيون الغربى الذى ينظر إليه كشخص قادم من عالم رومانسى يسوده السحر ويكتنفه الغموض، وذلك من خلال شخصية مصطفى سعيد، بطلها السودانى الذى يذهب ليدرس فى العاصمة البريطانية لندن، وهناك يضيف إلى جانب تميزه وذكائه العقلى وتحصيله الجامعى العالى، رصيدًا كبيرًا فى إثبات فحولته الجنسية مع نساء بريطانيا الذين احتلوا بلاده، مع تقديم صورة عن الحياة فى المجتمع الريفى السودانى.

ومن طرائف الحياة الثقافية العربية، أن «مؤتمر الرواية العربية» الذى كان يعقد فى القاهرة، منحه جائزة دورته الثالثة عن ذات الرواية التى صدرت قبلها بنحو أربعين عامًا، وبعد أن شارك فى لجنة تحكيم جائزة الدورة الأولى، التى ذهبت إلى السعودى عبدالرحمن منيف، وتولى رئاسة لجنة تحكيم الدورة الثانية التى رفضها صنع الله إبراهيم، ثم عندما جاء دوره للفوز فى الثالثة، لم يجد مكانه الثابت فى لجنة التحكيم.

ولعله من المناسب أن أنقل هنا طرفًا مما نشرته الصحف العربية صبيحة إعلان فوز الطيب صالح بجائزة «مؤتمر الرواية العربية» عام ٢٠٠٥.. فى جريدة «القبس» الكويتية، كتب الروائى المصرى صبحى موسى فى تقرير شارك فيه شادى صلاح الدين ما نصه: «شكل حصول الروائى السودانى الطيب صالح على جائزة ملتقى القاهرة الثالث للرواية العربية مفاجأة كبرى، لا سيمـا أنه لم يكن من بين الأسماء المتداولة المرشحة لدى ضيوف الملتقى للفوز بالجائزة، إذ تردد أن الجائزة تنحصر بين إلياس خورى، وإبراهيم الكونى، وبهاء طاهر، وجمال الغيطانى، وخيرى شلبى، وإدوار الخراط، وقد استبعد الروائيون والنقاد كلًا من إدوار الخراط وخيرى شلبى بعد أن أعلن عن أن الخراط رئيس لجنة التحكيم، وشلبى رئيس لجنة تنظيم الملتقى، وبقيت التساؤلات على مدى خمسة أيام هى فترة انعقاد الملتقى بالقاهرة، أيهم سيفوز بالجائزة، وهل سيتكرر سيناريو صنع الله إبراهيم مرة أخرى؟

وذكرت لجنة التحكيم فى حيثيات منح الجائزة لصالح أنه مبدع جسور، فتح مجالًا جديدًا فى الرواية العربية، وله أثر فى تعريف القارئ الأجنبى بثراء الإسهام العربى فى الأدب العالمى، وعبر الطيب صالح عن سعادته بالجائزة ملمحًا إلى صنع الله إبراهيم الذى رفضها فى الدورة الثانية للملتقى، وتباينت ردود الفعل تجاه رفضه.

وبدا صالح فى كلمته شخصية خفيفة الظل قائلًا: إننى محظوظ بهذه الجائزة المهمة فى مجال الإبداع الروائى العربى، فالأشياء عندما تأتى من مصر دائمًا يكون لها مذاق خاص». وقال: إننى بطبيعة الحال لا أكتب للحصول على الجوائز، أما إذا جاءت فذلك خير ساقه الله إلينا، ولا يجب أن نرفض تقدير من يختاروننا.

وتطرق إلى الحديث عن السودان المهمل الذى لا يلتفت إليه أحد قائلًا: تملأنى الغبطة والدهشة أن المحكمين اختاروا واحدًا من هذا البلد الذى لا تقف عنده القوافل، ولا أحد يطلب منه شيئًا،على رغم أننا كرماء، وعلق مبتسمًا: لكن هذا الوضع ليس سيئًا، إنما ممتاز، فلا أحد يطلب منا شيئًا.

فوز الطيب صالح أثار شهية المثقفين للاختلاف، فقد عاب عدد منهم قبول إدوار الخراط أن يكون رئيسًا للجنة التحكيم فى حين أنه كان مرشحًا للفوز، لكنهم فسروا الأمر بأن الطيب كان رئيسًا للجنة التى أقرت فوز صنع الله، وها هو فى هذه المرة يفوز بها، واستبعد عدد منهم ترشيحه، لأنه متوقف عن الإنتاج منذ فترة، ومن شروط الحصول على الجائزة الاستمرار فى العطاء، لكن اللجنة قالت إنه حصل عليها بثلاث مجموعات قصصية».

لندن الخرطوم.. رايح جاي

والطيب صالح الذى تم ترشيحه لأكثر من مرة من قبل كتاب سودانيين وعرب للحصول على جائزة «نوبل» بعد وصول ترجمات روايته «موسم الهجرة إلى الشمال» إلى ٥٦ لغة، ولد فى قرية «كرمكول» شمال السودان عام ١٩٢٩، ثم انتقل إلى «الخرطوم»، حيث التحق بالجامعة التى لم تتم دراسته فيها، وغادر السودان إلى بريطانيا عام ١٩٥٢، حيث عمل فى القسم العربى فى هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» لسنوات طويلة من حياته، ترقى فيها حتى وصل إلى منصب منصب مدير قسم الدراما، وبعد استقالته منها، عاد إلى السودان وعمل لفترة فى الإذاعة السودانية، ثم هاجر إلى دولة قطر وعمل فى وزارة إعلامها وكيلًا ومشرفًا على أجهزتها، وبعدها انتقل إلى العمل كمدير إقليمى بمقر المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» فى باريس.

وكتب عن بدايته فى مجلة «المجلة» التى كان يصدرها من لندن: «كان والدى وعدنى بأنى لو حصلت على درجات عليا فى اللغة الإنجليزية بالثانوية، سوف يرسلنى للدراسة بجامعة إكسفورد أو كمبريدج، إلا أنه رفض بعد ذلك خوفًا على، ورضخت للأمر الواقع؛ لكن حين أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية طلب مذيعين قدمت أوراقى، وذهبت إلى هناك ولم أترك السودان بشكل متعمد، وتغيرت الأمور فى غيابى، فقد استقل السودان وخرج الإنجليز، صحيح كنت مشاركًا فى الأحداث، لكن من بعيد من خلال كتاباتى وكنت أحضر إليها ولكن على فترات». أصدر الطيب صالح ثلاث روايات، وعدة مجموعات قصصية قصيرة، هى «عرس الزين» الرواية التى بدأ نشرها فى ١٩٦٤، وطبعت فى كتاب عام ١٩٦٦، تليها «موسم الهجرة إلى الشمال» التى عرفه العالم بها، و«مريود» و«ضو البيت» و«دومة ود حامد» و«منسى»، إلى جانب عدد من الكتب منها «منسى» إنسان نادر على طريقته ٢٠٠٤، و«المضيئون كالنجوم من أعلام العرب والفرنجة»، «للمدن تفرد وحديث»، «فى صحبة المتنبى ورفاقه»، «فى رحاب الجنادرية وأصيلة»، «وطنى السودان»، «ذكريات المواسم»، «خواطر الترحال»، وأخيرًا «مقدمات»، وهو عبارة كتاب من القطع المتوسط جمعت فيه مقدمات كتبها الطيب صالح لمؤلفات أدبية.