أشهر ألحان الكنيسة في أحد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمُحاكمته زورًا وصلبه وقيامته من الأموات، بحسب ما هو منصوص عليه في صُلب الإيمان المسيحي.

قال المرتل ابراهيم منصور، في تصريح خاص لـ الدستور، إن اللحن الأشهر على الإطلاق في أحد الشعانين هو لحن افلوجي مينوس، وقال انه يرتل باللغتين القبطية والعربية، وتقول كلمته باللغة القبطية الاصلية له:

إيفلو جيمينوس أو إرخومينوس إن أونوماتى كيريو بالين إن أونوماتى كيريو.. أوصنا تو إيو دافيد بالين تو

إيو دافيد. أوصنا إنتيس إبسيس تيس. بالين إنتيس إبسيس تيس.. اوصنا فاسيلى تو إسرائيل. بالين فاسيلي تو إسرائيل تين إير إبسالين إنجو إمموس : الليلويا الليلويا الليلويا بى أو أو فا بيننوتى بى.

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: مبارك الآتى باسم الرب، وأيضًا باسم الرب. هوشعنا لابن داود وأيضًا لابن داود. هوشعنا في الأعالى وأيضًا في الأعالى. هوشعنا لملك إسرائيل وأيضًا لملك إسرائيل. فلنرتل قائلين: هللويا هللويا هللويا المجد هو لإلهنا. وأيضًا المجد هو لإلهنا.

ويعتبر ايضا من اشهر الالحان هو لحن مرد الانجيل حيث انه في نهاية الإنجيل يرد المرتلون بالمرد الآتي: فقال زكا لربه نصف الأموال أعطيها يا سيدي للمساكين بحرص. أجاب الرب إله القوات هوذا الخلاص قد وجب لك اليوم لأنك أنت أيضًا أبن إبراهيم.

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء اليوم الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود وذلك سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.