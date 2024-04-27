السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

منال سلامة تكشف عن كواليس دورها فى "صيد العقارب" بعد غيابها سنوات عن الدراما

منال سلامة
منال سلامة

قالت الفنانة  منال سلامة، إن "شارع المواردي" كان أول عمل لها عام ١٩٩٠، وكان أول عرض فني لها على شاشة التليفزيون هو مسلسل "ضمير أبلة حكمت".

“شارع المواردي”

أكدت منال سلامة، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن أي عمل فني يؤثر على اهتمامها بأسرتها وأبنائها ترفض تصويره بصورة كبيرة، معبرة: "بيتي وولادي رقم واحد في حياتي".

“صيد العقارب”

وأضافت أن مشاركتها في صيد العقارب ذات أهمية كبيرة مع طاقم عمل المسلسل، معبرة: "أنا بحب جدًا غادة عبد الرازق، وكان أول مرة أتعامل مع شركة الإنتاج الراعية للعمل، وبالتالي وافقت على المشاركة قبل أن تكتمل كتابة الدور".
واستطردت: "دوري في المسلسل صغير في المساحة، لكنه مؤثر في الدراما بصورة واضحة".

وأشارت إلى، أن زوجها المخرج الكبير عادل أديب يرفض أن يتحدث معها في أي عمل فني يأتي لها، حيث يترك لها الحرية الكاملة في اختيار العمل الفني الذي ترغب تقديمه، معبرة: "اتعرفت على عادل في تدريب للمخرج إيهاب راضي، وكان شخصا خجولا جدًا، وتطورت العلاقة إلى أن عرض عليَّ الزواج".

منال سلامة السفيرة عزيزة دي ام سي الفنانة منال سلامة شارع المواردي صيد العقارب

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