هبه القدسي: احتجاجات أمريكية طلابية للمطالبة بوقف الاستثمارات المعنية بتمويل إسرائيل

قالت الدكتورة هبه القدسي، مديرة مكتب الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه كان هناك مظاهرات في الشوارع الأمريكية في مناطق متفرقة، ولم تتسم هذه المظاهرات بالعنف على الإطلاق.

الاحتجاجات الأمريكية الطلابية

وأكدت الدكتورة هبه القدسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن الاحتجاجات الطلابية وصلت إلى جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعندما وصلت الاحتجاجات للجامعة قامت رئيسة الجامعة نعمت شفيق باستدعاء الشرطة من أجل التخلص من هذه المظاهرات قبل المساس بمتلكات الجامعة، وهذا التصرف أثار غضب كبير بين الطلاب اللذين كانوا يحتجون اعتراضًا على الحرب في غزة والمشاهد القاسية التي تحدث على أيدي هذا الاحتلال الغاشم.

التعاطف مع فلسطين



وتابعت: "نعمت شفيق مصرية ذو ثقل اجتماعي كبير، حصلت على الجنسية البريطانية والأمريكية، ولكنها تصرفت بشكل غير مسبوق مع هذه الاحتجاجات الطلابية".

واستطردت: "الشباب الأمريكي يتعاطفون بشكل كبير الآن مع الصور المنشورة عن شعب فلسطين، والاحتجاجات تطالب بوقف استثمارات الجامعة لتمويل الجيش الصهيوني".