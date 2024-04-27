السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الري: نتابع الاعتداءات على نهر النيل بشكل سريع وحاسم

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

قال المهندس محمد غانم،المتحدث الرسمي لوزارة الري، اليوم السبت، إن وزير الري عقد اجتماعًا مهمًا لمتابعة الجهود التي يقوم بها قطاع حماية وتطوير نهر النيل، معبرًا:" الاجتماع سوف يتطرق إلى التعديات على نهر النيل والعمل على إزالتها، وإزالة التعديات التي توجد على فرع دمياط ورشيد".

التعدي على نهر النيل 

وأكد محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن الاعتداء على نهر النيل يعتبر اعتداء على المصريين كلهم.

وأضاف في حديثه، أن نهر النيل هو المصدر الأساسي والرئيسي للمياه للمصريين، بالإضافة إلى مورد المياه الزراعة لهم، مشيرًا إلى أن الاعتداء يتم بالهدم والاعتداء على المناطق الأمنة الخاصة من محيط المجرى الخاص بالنيل.

موارد المياه في مصر

وأشار إلى أن وزير الري أكد على ضرورة متابعة حالة الاعتداء بشكل سريع وحاسم حتى لا يتفاقم ولا يتزايد هذا الاعتداء.

وتابع:" عمليات المتابعة المستمرة حتى في أيام العيد للوقوف أمام أي تعديات في أي وقت حتى لا يعتقد أي شخص أنه يمكن استغلال أوقات الأعياد للتعدي على النيل".

محمد غانم دي ام سي متحدث الري التعدي على نهر النيل الدكتور محمد غانم

مواد متعلقة

الأهرام للدراسات السياسية: 63% من الشباب بأمريكا يطالبون بوقف الحرب على غزة

هبه القدسي: احتجاجات أمريكية طلابية للمطالبة بوقف الاستثمارات المعنية بتمويل إسرائيل

ضياء رشوان: الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من الاقتحام الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

كرم جبر: نتنياهو يحاول إطالة أمد القضية بالدم ومزيد من القتل

كرم جبر: الجرائم الصهيونية أججت مشاعر الكراهية تجاه اليهود عالميًا

جابر القرموطى: احتجاجات الطلاب بجامعات أمريكا كشفت ازدواجية المعايير تجاه قضية فلسطين

صبرى فواز عن تصريحاته الجريئة على السوشيال ميديا: "الصراحة راحة"

خبير علاقات دولية: إسرائيل حوّلت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق

الأكثر قراءة

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس