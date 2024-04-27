متحدث الري: نتابع الاعتداءات على نهر النيل بشكل سريع وحاسم

قال المهندس محمد غانم،المتحدث الرسمي لوزارة الري، اليوم السبت، إن وزير الري عقد اجتماعًا مهمًا لمتابعة الجهود التي يقوم بها قطاع حماية وتطوير نهر النيل، معبرًا:" الاجتماع سوف يتطرق إلى التعديات على نهر النيل والعمل على إزالتها، وإزالة التعديات التي توجد على فرع دمياط ورشيد".

التعدي على نهر النيل

وأكد محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن الاعتداء على نهر النيل يعتبر اعتداء على المصريين كلهم.

وأضاف في حديثه، أن نهر النيل هو المصدر الأساسي والرئيسي للمياه للمصريين، بالإضافة إلى مورد المياه الزراعة لهم، مشيرًا إلى أن الاعتداء يتم بالهدم والاعتداء على المناطق الأمنة الخاصة من محيط المجرى الخاص بالنيل.

موارد المياه في مصر

وأشار إلى أن وزير الري أكد على ضرورة متابعة حالة الاعتداء بشكل سريع وحاسم حتى لا يتفاقم ولا يتزايد هذا الاعتداء.

وتابع:" عمليات المتابعة المستمرة حتى في أيام العيد للوقوف أمام أي تعديات في أي وقت حتى لا يعتقد أي شخص أنه يمكن استغلال أوقات الأعياد للتعدي على النيل".