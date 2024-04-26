ضياء رشوان: الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من الاقتحام الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن العدوان الصهيوني مازال مستمرًا على الجانب الفلسطيني.

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن هناك جهود مصرية مستمرة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عن هذا التعاون إتمام جزء من عملية تبادل الأسرى، ولكن مازال الوضع في غزة مأسوي.

وأضاف في حديثه، أنه تم عقد اجتماع في باريس لرؤساء أجهزة المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية، وظل التفاوض مستمرًا لفترة ثم تجمد وتوقف.

وتابع: "خلال الأيام القليلة الماضية طرحت مصر مبادرة أخرى لوقف إطلاق النار في فلسطين، وهذه المبادرة جرى الحديث فيها بين مصر وأطراف مختلفة".

التحذيرات المصرية الصارمة

واستطرد: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة من دخول الجيش الصهيوني أراضي رفح الفلسطينية، ومصر تركز الآن على التفاوض على وقف إطلاق النار في فلسطين مع الإفراج عن المحتجزين".