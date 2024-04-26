الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل حوّلت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية الدبلوماسية تسير على قدم وساق لوضع القضية الفلسطينية على طاولة الساحات الدولية.

ازدواجية المعايير الدولية 

وأكد الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصية وازدواجية المعايير، ولهذا تطالب الدولة المصرية باستمرار تطبيق القوانين الدولية بقدر من العدل.

تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة 

وأضاف في حديثه، أن مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مع المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأشار إلى أن مصر لها الكثير من المواقف القوية والملحوظة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هذا العدوان الأخير. 

وتابع: "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الأساسية من الحرب في غزة، ولكنها في الوقت ذاته حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، حيث أصبحت إسرائيل الآن تسعى إلى إنهاء هذه القضية لصالحها".

خبير علاقات دولية طارق برديسي اكسترا نيوز الحرب على غزة آية عبد الرحمن

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