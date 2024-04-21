خبير علاقات دولية: الرئيس السيسى هو مؤسس مصر الحديثة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر صاحبة الدبلوماسية الواسعة تخوض حروبًا بالإنابة عن المنطقة.

وأضاف "البرديسي" خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تدعو دائمًا للسلام والاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو مؤسس مصر الحديثة وباني الجمهورية الجديدة وهو قائد الدبلوماسية المصرية النشطة التي لا تهدأ.

وأشار إلى أن مصر دولة استثنائية بزعيم استثنائي يقدم نموذجًا رائعًا في العلاقات الدولية في منع التعدي والعدوان.

كما أكد أن الدولة المصرية تحتوي جميع الأشقاء العرب، مضيفًا: "أجد السوداني والسوري واليمني والليبي في مصر وهذا معناه أن مصر هي الحاضنة".