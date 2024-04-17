طارق فهمى: الرئيس السيسى نوه إلى مخاطر انزلاق المنطقة بأكملها

علّق الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة لمصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لمصر مهمة ومقدرة لدولة تربطنا بها علاقات ونموذج جيد للعلاقات المصرية البحرينية، وما طرحة ملك البحرين يؤكد الدور المصرى فى المنطقة".

وأضاف أنه فى تقديرى أن جزءًا مما يجرى مرتبط برسائل التنبيه الذى حرص الرئيس السيسى على أن يكررها، سواء بالنسبة للموقف المصرى أو الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين، وتحميل المجتمع الدولى مسئوليته لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى نوه إلى مخاطر انزلاق المنطقة بأكملها، وأعتقد أن ما يجرى فى الإقليم إرتدادات لحرب غزة، ومنها ما جرى بين إيران وإسرائيل ولن تقتصر على دولة واحدة فى الإقليم، وبالتالى الإقليم فى حالة توتر، مما يؤكد حرص مصر والقيادة السياسية على التأكيد دائمًا أن لن يهدأ الإقليم إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية، موضحًا أن تحرك الدولة المصرية تحرك دولة مسئولة ومهم، ولولا تحركها كان تم تصفية القضية.