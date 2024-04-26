الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأهرام للدراسات السياسية: 63% من الشباب بأمريكا يطالبون بوقف الحرب على غزة

الاحتجاجات الطلابية
الاحتجاجات الطلابية الأمريكية

قالت أمل مختار، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن 63% من الشباب من سن 18 إلى 24 عامًا بالولايات المتحدة الأمريكية يطالبون بوقف الحرب على غزة.

النضال الفلسطيني 

وأكدت أمل مختار، خلال لقائها ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي، يمكن القول أن نسبة كبيرة من شريحة الشباب بالولايات المتحدة الأمريكية تصدق رواية حماس لأول مرة عبر التاريخ.

الاحتجاجات الطلابية الأمريكية 

وأضافت في حديثها، أن الاحتجاجات الطلابية التي تم رصدها اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على الأوضاع في غزة سوف تصل وتمتد إلى العديد من الجامعات العالمية، حيث أصبح هناك تعاطق شعبي عالمي مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة وجرائم بشرية واضحة.

والجدير بالذكر، أن الشباب الأمريكي أصبحوا غير واثقين بصورة كبيرة في الإعلام الغربي.

أمل مختار اي تي سي الاحتجاجات الطلابية الأمريكية

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