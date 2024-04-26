صبرى فواز عن تصريحاته الجريئة على السوشيال ميديا: "الصراحة راحة"

حرص برنامج "أون سيت" المذاع عبر فضائية "أون"، على إجراء حوار قصير مع الفنان صبري فواز، وذلك أثناء تواجده في مهرجان أسوان الدولي للأعمال الفنية المتعلقة بالمرأة.

تصريحات صبري فواز الجريئة

وقال الفنان صبري فواز، إنه يحرص على قول آرائه الشخصية بكل وضوح وعلانية عبر منصات السوشيال ميديا، معبرًا: "الصراحة راحة، والآراء المعادية والشاذة منتشرة على السوشيال ميديا وبتأثر على حياة البعض، وبالتالي أحرص على قول تصريحاتي حتى وإن كانت مخالفة لما هو منشور بالفعل".

الندم على التصريحات



وأضاف في حديثه: "لم أندم على أي تصريح قمت بنشره عبر السوشيال ميديا على الإطلاق، لو قلت تصريح وزعل حد هعتذر لو غلطان بكل صراحة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري فواز كان «وبينا ميعاد»، والمسلسل من بطولة شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.