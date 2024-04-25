الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل شخص وإصابة آخر.. "الداخلية" تكشف تفاصيل "مشاجرة الإسكندرية"

آرشيفية
آرشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل بائع بالإسكندرية، خلال مشاجرة، وإصابة آخر، وضبط مرتكبي الواقعة.

وأشارت "الداخلية"، في بيان، إلى أنه "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من أحد المستشفيات باستقباله  بائعا مُصابا بعدة جروح طعنية وقطعية بالجسم، وتوفـى عقب وصوله. وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص بينهم المتوفـى، طرف ثان عامل مصاب بجرح، ومالك محل له معلومات جنائية، بسبب مشادة كلامية بين المتوفى ومالك المحل لخلافات الجيرة في العمل، تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتبادلا خلالها التعدى بالضرب وأحدث مالك المحل إصابة المتوفى التي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته".

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وزارة الداخلية مقتل بائع مشاجرة أجهزة الوزارة

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