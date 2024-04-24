الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على مسجلى خطر سرقا 12 سيارة فى الجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على مسجلين خطر مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها، متخذين من دوائر أقسام شرطة المنيرة الغربية، الأهرام، العجوزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلي عنها، وأضافا بتصريفهما المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية"، أمكن ضبطهما، مالك محل كاوتشوك، تاجر خردة- لأحدهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سرقة سيارة مالك محل كاوتشوك تاجر المسروقات المنيرة الاهرام قسم شرطة العجوزة

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