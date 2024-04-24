الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بلوجر" شهيرة فى قبضة الأمن.. والتحريات: نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط فتاة "بلوجر شهيرة" لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر إحدى منصات التواصل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلوجر شهيرة مقاطع فيديو مقاطع فيديو خادشة للحياء قطاع الشرطة المتخصصة حماية الآداب سيدة تصوير

مواد متعلقة

التحقيق مع بلوجر تنشر فيديوهات منافية للآداب فى الجيزة

خناقة على تيك توك.. بلوجر تستعين بسيدات لضرب أخرى بالجيزة

جايباها تهينها قدام الناس.. بلوجر شهيرة: هدي شاور للناني في بث مباشر (فيديوجراف)

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

بلوجر شهيرة تنصب على تجار ملابس في مليار جنيه (صور)

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة