"بلوجر" شهيرة فى قبضة الأمن.. والتحريات: نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط فتاة "بلوجر شهيرة" لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر إحدى منصات التواصل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.