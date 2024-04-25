الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ينتظر التأشيرة.. محمد أبوجبل يخضع لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا

محمد أبوجبل
محمد أبوجبل

كشف الإعلامى محمد الليثى، آخر تطورات الحالة الصحية، لمحمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي، عقب إصابته مؤخرا بالرباط الصليبي.

وقال الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7:" محمد أبو جبل ينتظر استخراج التأشيرة الخاصة للسفر، لبدء مرحلة العلاج".

وأضاف:" محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، سوف يتوجه إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين".

الرباط الصليبي ينهي موسم أبوجبل مع البنك الأهلي

وتجدر الإشارة إلى أن محمد أبوجبل، قد تعرض للإصابة مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل، والتي انتهت لصالح الفريق العسكري بهدف نظيف.

وانتهى موسم أبوجبل، رسميا مع فريق البنك الأهلي خلال الموسم الحالي، بسبب إصابة الرباط الصليبي، وهو ما يستدعي غيابه عن المستطيل الأخضر لمدة طويلة جدا.

صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم

ويلعب أبوجبل ضمن صفوف البنك الأهلي، منذ بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم مقبلة، سبقها فترة تواجد داخل نادي الزمالك واللعب لصفوف الفريق الأول من 2019 حتى صيف 2022.

وكان أبوجبل على مقربة من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إصابة محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرا بكوت ديفوار، ولكن الصفقة توقفت في الأيام الأخيرة، لاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين.

وكان البنك الأهلي، سقط أمس الأربعاء، في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، بنتيجة 3/2، في مباراة مثيرة بين الفريقين، في ختام الجولة التاسعة عشر بدوري نايل.

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