إصابة محمد أبوجبل بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، حيث نتج التشخيص المبدئى لطبيب الفريق الدكتور وليد عبدالرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وسيتم عمل أشعة الرنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة، وذلك خلال 48 ساعة عقب الاختفاء التدريجى للورم.

ويلعب أبوجبل ضمن صفوف فريق البنك الأهلي منذ بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان أبوجبل على مقربة من الانتقال لصفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إصابة محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق في الكتف، ولكن الصفقة توقفت في الأيام الأخيرة.

يذكر أن أبوجبل كان على بُعد خطواتٍ قليلةٍ من الانتقال إلى دوري روشن السعودي عبر بوابة النصر قبل موسمين إثر تألقه مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية التي استضافتها الكاميرون عام 2022، لكنَّ الصفقة لم تكتمل على الرغم من توقيعه للنصر، حيث فضَّلت إدارة النادي العاصمي وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا.