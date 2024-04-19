عواد يدعم أبوجبل بعد إصابته بالصليبى (صورة)

حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم محمد أبوجبل حارس مرمي البنك الأهلي، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

نشر عواد صورة لأبوجبل عبر حسابه الرسمي على استوري إنستجرام، مصاحبة بتعليق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

عواد يدعم أبوجبل

وكان نادي البنك الأهلي، أعلن أمس الخميس، عن إصابة حارسه الدولي، محمد أبوجبل، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهو ما يترتب عليه ابتعاده عن المستطيل الأخضر لمدة طويلة.

ويلعب أبوجبل ضمن صفوف فريق البنك الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان أبوجبل على مقربة من الانتقال لصفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إصابة محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق في الكتف، ولكن الصفقة توقفت في الأيام الأخيرة.

يذكر أن أبوجبل كان على بُعد خطواتٍ قليلةٍ من الانتقال إلى دوري روشن السعودي عبر بوابة النصر قبل موسمين إثر تألقه مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية التي استضافتها الكاميرون عام 2022، لكنَّ الصفقة لم تكتمل على الرغم من توقيعه للنصر، حيث فضَّلت إدارة النادي العاصمي وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا.