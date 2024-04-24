إحالة 13 متهمًا للجنايات لاتهامهم بقتل شقيقين في بولاق الدكرور

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لـ محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجّهت إليهم تهمة قتل شقيقين واستعراض القوة وتلويح بالعنف ضد 7 أشخاص، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ونارية وذلك لبث الرعب في أنفسهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بقيام مشاجرة بين طرفين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف على إثرها توفي شقيقين وإصابة آخرين بالجيزة.

بإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرفين تم احتجاز بعضهم والتعدي عليهم بالضرب والسب واحرازهم سلاح ناري وعصي وسكين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن القبض عليهم، وبمواجهتهما اعترفا باستعراضهم القوة وقتل شقيقين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيقات.