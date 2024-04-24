الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية في المطرية للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي حصيلة تجارة أقراص المخدرة، إلى محكمة الجنايات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل وبها إصابة بطعنة إثر إدعاء مشاجرة تسببت في وفاته فور وصوله المستشفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تم ضبطه.

بسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على مبلغ مالي حصيلة تجارة الأقراص المخدرة وأرشد عن السلاح لمستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة المطرية الجزئية خلافات قتل صديق تجارة اقراص المخدرة امن القاهرة أقراص المخدرة

مواد متعلقة

بسبب خلافات مالية.. محاكمة عامل قتل شابا في المطرية

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو متداول لمشاجرة فى المطرية

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية