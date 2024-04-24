إحالة متهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية في المطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي حصيلة تجارة أقراص المخدرة، إلى محكمة الجنايات.



كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل وبها إصابة بطعنة إثر إدعاء مشاجرة تسببت في وفاته فور وصوله المستشفى.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تم ضبطه.

بسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على مبلغ مالي حصيلة تجارة الأقراص المخدرة وأرشد عن السلاح لمستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.