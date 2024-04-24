حقيقة إحالة مغتصب الرضيعة "جانيت" للجنايات

قال أحمد حجاج، محامي أسرة الطفلة الرضيعة "جانيت" التي قتلها عامل ديلفري بمحل كشري في مدينة نصر، عقب التعدي عليها جنسيًا في شقته بمدينة نصر، إن جهات التحقيق ستحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، خلال ساعات.

ومن خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شكر المحامي النائب العام على اهتمامه بتحقيق العدالة الناجزة والاهتمام بإنهاء التحقيقات في القضية لعودة حق الطفلة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري بالغ من العمر 22 عامًا، وتعدى جسديًا على الطفلة المجني عليها.

وتبين أن المتهم يقطن بالعقار الذي تقطن فيه المجني عليها، وأنه شاهدها أثناء لهوها واستغل الفرصة واختطفها وتعدى عليها جنسيًا، ثم تخلص منها بوضعها داخل كيس أسود وألقاها في صندوق قمامة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.