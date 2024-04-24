الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

منظر جارح يا ريتنى ما لقيتها.. والد "جانيت" يروى لحظات عثوره على رضيعته

رضيعه
رضيعه

كنت بدعي ربنا يا رب ألاقيها.. يا ريتني كنت دعيت ألاقيها بخير، أنا ندمت إني لقيتها.. منظر جارح ومأساة عندما انتهت حياة طفلة لا يتجاوز عمرها العشرة أشهر على يد عامل ديلفري بمحل كشري في مدينة نصر.. نرصد آخر التطورات.

حق جانيت

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج "#حق_جانيت" طفلة رضيعة عمرها 10 أشهر من أسرة سودانية الجنسية لاجئة بمدينة نصر، فالواقعة كما رواها والد الطفلة في تحقيقات النيابة أنه يوم الواقعة لم يكن في البيت وعاد على هاتف من زوجته تخبره باختفاء جانيت.

كواليس العثور عليها 

الطفلة الصغيرة أخذتها شقيقتها أمام العمارة لتلعب معها وأولاد الجيران في ظل انشغال الأم بالأعمال المنزلية، لكن تركتها في مدخل العقار وذهبت للشقة لتعود وتجدها مختفية وتذهب لتخبر أمها التي حامت حول العقار المكون من 15 طابقًا فلم تجد شيئًا عقب نصف ساعة تفتيش وبحث.

حضر الأب وذهب لمنزله ليجد زوجته في حالة انهيار تام وتبدأ رحلتهما في البحث عن الفتاة في شقق العقار، وخلال ذلك وجدوا أحد الأشخاص يستغيث من تعطل المصعد الكهربائي فحاولوا إنقاذه فنزل والد الطفلة لحارس العقار يخبره بأن هناك من يستغيث من المصعد لينقذه، وأكمل بحثه عن ابنته حتى وقفت والدتها أمام شقة وبدأت تطرق عليها لفتحها وتؤكد أن الشقة بها أحد ولا يريد أن يفتح الباب.

وبطرق الباب لم يستجب أحد فصعدت السيدة وعقب دقائق عادت مرة أخرى تطرق على الشقة وتصرخ، لكن لم يفتح أحد، خاصة أنها وجدت الكهرباء المضيئة منذ قليل أطفئت، في حين ذهب الأب لقسم الشرطة لتحرير محضر بتغيب الطفلة.

وبعودته أمام العقار أخبره أحد أن هناك طفلة ملقاة في حديقة خلف العقار لينظر فيها ويتأكد من أنها تخص الطفلة أم لا، وهنا وجد الأب مشهدا مخزيا وجد طفلته الرضيعة دون ملابس سفلية وعليها إصابات والدم يخرج من أنفها فحضنها وبكى وهنا تمنى من الله أن كان لا يعثر عليها بسبب الحالة التي وجد عليها ابنتها.

ويتبين أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي من المتهم الذي استدرجها لشقته عقب ترك شقيقتها لها وتعدى عليها جنسيًا ثم خنقها بيديه وتأكد من وفاتها ثم وضعها في كيس وتوجه لإلقائها في حديقة مهجورة أشبه بمقلب قمامة.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام النيابة بارتكابه جريمة هتك عرض الرضيعة، موضحًا أنه يقيم في نفس العقار الذي تقيم به المجني عليها في الدور الأعلى، ويشاهدها برفقة شقيقتها أثناء لعبهما.  

وأضاف أنه شاهد الطفلة بمفردها أمام المنزل بعدما تركتها شقيقتها وهو عائد إلى المنزل من عمله، فاختمرت في ذهنه فكرة التعدي عليها، وأحضر "كيسا أسود" ووضع الطفلة فيه حتى لا يراه أحد.

وتابع أنه توجه بها إلى حديقة بعيدة عن المنزل، وأخرج الطفلة من الكيس، ونزع عنها ملابسها وهتك عرضها، ما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد بعد محاولته الاعتداء عليها، وعندما شاهد الدماء تسيل منها وضعها في نفس الكيس وألقى به في سلة قمامة قريبة من الحديقة ثم توجه إلى المنزل.

القبض على المتهم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري بالغ من العمر، 22 عامًا، وتعدى جسديًا على الطفلة المجني عليها وتبين أن المتهم يعمل في محل كشري تقطن به المجني عليها وأنه شاهدها أثناء لهوها واستغل الفرصة وقام باختطافها وتعدى عليها جنسيًا.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حق جانيت بائع كشري منطقة مدينة نصر تحقيقات النيابة

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