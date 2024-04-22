اغتصابها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

واقعة مأساوية بطلتها فتاة رضيعة سودانية تدعى جانيت لم تُكمل عامها الأول بعد، تصدرت أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بسبب تعرضها لاغتصاب في منطقة مدينة نصر إذ تعيش أسرتها هنا منذ اشتعال حرب أبريل العام 2023 حتى الآن.

ولكون المغتصبة هنا رضعية، جعلت التعاطف كبير وتشتعل ردود الأفعال بعد تداول صورتها وقصتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتدشين هاشتاج «حق جانيت» تصدر محركات البحث في مصر والدول العربية للمطالبة بحق الطفلة من تلك الجريمة المروعة.

الطفلة جانيت

بداية الواقعة

كانت البداية مع تداول صورة رضيعة سودانية من قبل أحد أقاربها، وكتب أنه تم اغتصابها على أحد عمال الديلفري وتبلغ من العمر 10 أشهر، وكانت تلعب أمام منزلهم واستغل غياب والديها وقام بخطفها، متجهًا إلى إحدى الحدائق العامة بمنطقة مدينة نصر، ثم قام باغتصابها وقتلها وإخفاء جسدها، خوفًا من كشف جريمته القاسية التي أثارت الذعر بين أفراد عائلتها.

وأعلنت النيابة العامة أنها تسرع في التحقيقات وبعد اطلاعها على تفريغات كاميرات المراقبة، فأن الرضيعة جانيت كانت في رعاية أختها الكبرى، وفي نفس الوقت كانت والدتهما تستريح عندما خرجت الصغيرة من المنزل عن غير قصد واختفت.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على رضيعة، وإنهاء حياتها، والتخلص من جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر، اعترف المتهم باغتصاب طفلة مدينة نصر السودانية.

الطفلة جانيت

هاشتاج حق جانيت

وعلى الفور بعد تداول الواقعة تصدر هاشتاج حق جانيت مواقع التواصل الاجتماعي وطالب رواد السوشيال ميديا بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المغتصب، وهاشتاج كلنا جانيت، وكتب يوسف: «حق الطفلة السودانية جانيت لازم يرجع».

وكتبت نور إحدى رواد موقع «فيس بوك»: «الطفلة جانيت لم تبلغ من العمر سنة واحدة باي ذنب تغتصب وتقتل»، وتعاطف مروان قائلًا: «فعلوا الهاشتاج لأن حق جانيت الطفلة المغتصبة لازم يرجع دي طفلة».

واتساقًا مع ذلك، ترصد «الدستور» في التقرير التالي باستخدام أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل على واقعة اغتصاب الطفلة جانيت على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوجل تريند

باستخدام أداة جوجل تريند تبين أنه خلال الساعات الماضية تصدر البحث على محرك جوجل حول الطفلة جانيت وواقعة اغتصابها، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة خلال الظهر ومع اقتراب الساعة للثالثة عصرًا انخفض معدل البحث بموجب 73 عملية بحث في الدقيقة وارتفع من جديد في الثالثة والنصف بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

جوجل تريند

وتصدرت محافظة مطروح الاهتمام على مستوى الجمهورية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، وتلاها دمياط 99 عملية بحث ثم الوادي الجديد والمنوفية 80 عملية بحث وأخيرًا الاسكندرية 77 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

جوجل تريند

Social search

أما أداة Social search المتخصصة في تحليل بيانات موقع «أكس» تويتر سابقًا، فهناك 444 ألف تغريدة وإعادة تغريد على هاشتاج «حق جانيت وكلنا جانيت» من 117 ألف مستخدم لموقع التدوينات الصغيرة، وكلها تثمن جهود النيابة العامة المصرية في سرعة القبض على المتهم وتطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليه.

Social search

Hashtagify

واستخدمنا كذلك أداة Hashtagify المتخصصة في تحليل محتوى هاشتاج موقع «أكس» فظهر أن هناك انتشار لهشتاجات «حق جانيت وكلنا جانيت» بنسبة 48.9%، وخلص التحليل إلى أن 50% ممن يغردون على تلك الهاشتاجات هم من العرب.

Hashtagify

Tweet Binder

فيما توضح أداة Tweet Binderالمتخصصة في تحليل محتوى تويتر أن نسبة التغريد على الطفلة جانيت 10% وإعادة التغريد بلغت 74% خلال الساعات الماضية، بينما بلغ معدل وصول الهاشتاج 424،630 ألف منشور.

Tweet Binder

وبلغت ذورة التغريد على موقع تويتر حول الطفلة جانيت والهاشتاجات الخاصة بها خلال الساعة 3 ونصف بموجف 17 بوست في الثانية الواحدة.