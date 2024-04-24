الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

متهم
متهم

اعترف المتهم بالاعتداء على طفلة رضيعة في أقواله أمام النيابة العامة بمدينة نصر، بهتك عرضها حتى الموت. 

وأقر المتهم أمام النيابة، بارتكابه جريمة هتك عرض الرضيعة، موضحًا أنه يقيم في نفس العقار الذي تقيم به المجني عليها في الدور الأعلى، ويشاهدها برفقة شقيقتها أثناء لعبهما.  

وأضاف أنه شاهد الطفلة بمفردها أمام المنزل بعدما تركتها شقيقتها وهو عائد إلى المنزل من عمله، فاختمرت في ذهنه فكرة التعدي عليها، وأحضر "كيس أسود" ووضع الطفلة فيه حتى لا يراه أحد.

وتابع أنه توجه بها إلى حديقة بعيدة عن المنزل، وأخرج الطفلة من الكيس، ونزع عنها ملابسها وهتك عرضها، ما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد بعد محاولته الاعتداء عليها، وعندما شاهد الدماء تسيل منها وضعها في نفس الكيس وألقى به في سلة قمامة قريبة من الحديقة ثم توجه إلى المنزل.

البداية ببلاغ من والدة الطفلة المجني عليها- سودانية مقيمة بالقاهرة- للأجهزة الأمنية أفادت فيه باختفاء طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 10 أشهر، بعد تركها باب شقتها مفتوحًا وتوجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، لتعود وتتفاجأ باختفاء الطفلة.

وبتكثيف البحث، كشف رجال مباحث مدينة نصر لغز الجريمة، وتمكنوا من العثور على جثة الرضيعة المجني عليها ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة وبها آثار اعتداء في مناطق عفتها تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي قبل وفاتها.

وبإجراء التحريات اللازمة والبحث عقب العثور على جثة الطفلة، تبين أن شابًا يعمل في مطعم كشري أخذ الطفلة إلى إحدى الحدائق العامة، وتعدى عليها جنسيًا والتخلص منها بقتلها بعد ارتكاب جريمته، وتركها في الحديقة جثة هامدة، وفر هاربًا.

النيابة العامة هتك عرض مدينة نصر مطعم كشري الحدائق العامة التعدي عليها جنسي ا

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