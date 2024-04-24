الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أيمن سلامة: المتحدة مع فانتدج ساهموا في توفير كافة الإمكانيات لإنتاج صدفة

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست أيمن سلامة

توجه أيمن سلامة، الكاتب والسيناريست، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعاونها مع شركة فانتدج للإنتاج الفني لإخراج مسلسل صدفة بالشكل الذي كان عليه وقت عرضه عبر قنوات الحياة، CBC وdmc  القناة الأولى المصرية، متابعًا: "مبسوط جدًا بالتعاون مع المتحدة من خلال شركة فانتدج للإنتاج الفني".

وتابع سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كان هناك تعاون مثمر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال مسلسل صدفة، ولم أشعر بأي ضيق، بل كان هناك سلاسة في المعاملة والتعاون، وكل ما اردته تم تنفيذه على أرض الواقع".

وأضاف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أنه لم يواجه أي صعوبات أو عقبات نهائيًا في وقت التصوير، كل ما تخيلته وكتبته في السنياريو وجدته على أرض الواقع دون مواجهة أي مشاكل نهائيًا، وهذا ساعد على الإبداع"، لافتًا إلى أن المتحدة بالتعاون مع فانتدج ساهمت في توفير كافة الإمكانيات لإنتاج صدفة.
 

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قصة مسلسل صدفة 

وتدور قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

أبطال ونجوم مسلسل صدفة

ومسلسل "صدفة" يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

أيمن سلامة مسلسل صدفة شركة فانتدج للإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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