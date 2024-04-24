الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

دواجن وبيض
دواجن وبيض

تواصل حملات المقاطعة الشعبية في مصر زخمها، بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك التي أدت إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، فقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تحت عنوان "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الدواجن والبيض، وذلك احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الحملة، حيث عبروا عن استيائهم من غلاء أسعار الدواجن والبيض، مطالبين بضرورة خفض الأسعار لجعلها في متناول الجميع، ونشر بعضهم صورًا توضح ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، بينما اقترح آخرون بدائل غذائية أرخص مثل الفول والعدس والفلافل.

وقال المواطنون، خلال حملة بلاها فراخ التى انتشرت الساعات الماضية على السوشيال ميديا: "لازم نكمل فى حملات المقاطعة للحوم التى غليت بهذا الشكل حتى يتم انخفاض أسعارها".

وأضافوا: "بلاها فراخ بلاها لحمة.. فى ناس عايشة على الفول والفلافل والجبنة خلى الحاجات ترخص"، بينما قالت مواطنة أخرى تدعى سهير: "بلاها فراخ وبلاها لحمة ونعيش على البطاطس".

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مقاطعة الأسماك

تأتي هذه الحملة بعد حملات مقاطعة ناجحة أخرى، مثل حملة مقاطعة السمك التي أدت إلى انخفاض أسعار السمك بشكل ملحوظ، ويأمل المشاركون في حملة "بلاها فراخ" أن تسهم هذه الحملة في الضغط على التجار لخفض أسعار الدواجن والبيض.

مقاطعة مقاطعة الأسماك حملة مقاطعة الأسماك الدواجن - أسعار بيض المائدة

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