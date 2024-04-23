أبرزها عصير البطيخ.. أكلات ومشروبات مناسبة للطقس الحار

بالتزامن مع الحرارة الشديدة في فصل الصيف يبحث المواطنون عن أكلات ومشروبات تناسب الطقس الحار.

وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” أهم المأكولات والمشروبات التي تناسب الطقس الحار وتساعدك على تبريد جسمك في الطقس الحار.

أقرأ ايضًا

1- ماء جوز الهند:

مشروب تجديد الشباب مليء بالمعادن، يساعد في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك، كما أنه يحتوي على ثروة من مضادات الأكسدة.

2- النعناع

هو عنصر أساسي في الصيف، عشب منعش لديه قوة تعزيز المناعة. فهو فعال في تعزيز الهضم ويمكن أن يساعد في إعطائك نفسًا منعشًا.

3- الريحان

يعرف بجودة عطرية مميزة، ولهذا السبب يضاف إلى الحلويات والمشروبات، كما يأتي مع مجموعة من الخصائص المفيدة للصحة، وهو غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في السيطرة على مرض السكري وهو أيضًا جيد لبشرتك.

4- الخيار

هو أحد أكثر الأطعمة الصيفية المفضلة لدينا، يمكنك استخدامه في السلطات والعصائر ومشروبات التخلص من السموم، ملىء بمضادات الأكسدة والمعادن، حوالي 95% من الخيار هو مجرد ماء، تحتوي مائة جرام من الخيار على 16 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.

مشروبات تساعدك على تبريد جسمك في الصيف

1- مشروب المانجو والزبادي

خليط غنى بالكالسيوم والألياف، ومثالي لترطيب جيد للجسم ومفيد للمعدة

2- مشروب القهوة المثلجة

من أفضل الخيارات خلال الطقس الحار، وتزيد من التركيز ولكن دون إسراف أو مبالغة

3- مشروب الشاي المثلج

أحد أهم المشروبات التي تجعلك منتبها وغنية بمضادات الأكسدة وتمد بالطاقة والشعور بالبرودة

4- عصير الشوفان والتوت

ويصنع من خلال إضافتهما معًا والقليل من اللبن، غنى بالمعادن والفيتامينات وكذلك الألياف المشبعة

5- عصير البطيخ

أحد أهم الخيارات الصحية والمركبة والمنعشة خلال فصل الصيف