"الأرصاد" تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. القاهرة 38

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة مشمس على كافة أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، أما عن حالة الطقس ليلًا فهو معتدل على كافة الأنحاء ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى رياح نشطة على كافة أنحاء البلاد.

كما كشفت الأرصاد الجوية عن اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 2.5 متر، واعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلي 1.75 متر.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 38 الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 39، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 38 والصغرى 2

مطروح العظمى 38، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 37، الصغرى 25

الغردقة العظمى 36، الصغرى 26

أسيوط العظمى 40، الصغرى 24