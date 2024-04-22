جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الطلاب يطلقون حملات توعوية مميزة تخدم المجتمع

خطط طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حملة توعوية اجتماعية ذات بعدين اتصالي وتسويقي للترويج لمعالم السياحة الدينية في مصر؛ وتسليط الضوء علي المعاني الاجتماعية والثقافية والفلسفية للتراث السياحي.

تفاصيل حملة محراب

اتخذت الحملة التي حملت اسم "محراب" من وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية أساليب ترويجها وانتشارها؛ فضلًا عن إنتاج عدد من المطبوعات التعريفية بالحملة التوعوية؛ وإجراء لقاءات حوارية مع أستاذة السياحة والآثار الدينية.

وعلي الجانب الاجتماعي؛ يأتي الهدف الرئيسي للحملة متمثلا في تشجيع الجمهور المصري علي ارتياد وزيارة المزارات الدينية العريقة بمصر؛ والنهل من تُراث وتاريخ مصر المحروسة؛ وإلقاء الضوء علي المزارات التراثية والسياحية العريقة غير المعروفة.

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المشروع تحت إشراف الدكتورة ميرفت عبد الحميد؛ وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ؛ والدكتورة راللا منصور؛ رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان؛ والطلاب هم: (هاجر عبدالباسط؛ راما نعمان؛ مروة أحمد مسعد؛ ندى هاني نجاح؛ يارا ياسر؛ نيروز محمد؛ آية عمر ؛نهال مجدي؛ كاترين القس ساويرس؛ محمود محمود محمد).

تفاصيل مشروع للهجرة غير الشرعية

فى سياق متصل قام طلاب أخرين بعمل مشروع عن الهجرة غير الشرعية حيث تُعدّ الهجرة غير الشرعية رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به، إذ يواجه المهاجرون بدايةً الخطر في مقتبل أعمارهم فمن أجل الحفاظ على أهل مصر، صمم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حملة توعوية إلكترونية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمتمثلة في:

١- فقدان أرواح الشباب في مقتبل العمر.

٢- التعرض للنصب والاحتيال من قبل مكاتب الهجرة غير الشرعية والتعرض للعنف والمخاطر الصحية وغيرها.

وقالوا أن الرسالة الاعلامية تكمن الرسالة الاعلانيه في نشر الوعي والثقافه وتطوير الذهن نحو التقدم وتطوير خبرات المواطن وبث روح الوطنية.

من خلال:

- التواصل مع فئه الشباب وتوعيتها.

- توفير الإمكانيات والفرص اللازمة لتدريب الشباب في سوق العمل.

- نشر الوعي بين الأهالي المصرية.

- ترسيخ قيمه حب الوطن.

وقالوا عن نقاط التميز أنها توفير السبل التي تغني الشباب عن اللجوء للهجره الغير شرعية ومنها:

١- عمل دورات تدربيه مع متخصصين في المجالات الرائده في سوق العمل مثل ( فتوشوب _ جرافيك _ مونتاچ وغيرها).



٢- تثقيف الشباب المقبل علي الهجرة الغير شرعيه بمخاطرها وابراز سلبياتها ووضع المحاذيز منها والاستدلال بنماذج حقيقه، سواء كانت من اهالي الشباب الذين هاجروا وألحق بهم الضرر او بالتواصل مع الشباب ذاتهم ليقصوا تجربتهم مع الهجره الغير شرعية.

وكشفت الجامعة أن أسماء طلاب مشروع طريق العودة وهم:

١- مريم الطوخي

٢- سما وليد

٣- بتول محمد

٤- يمنى عبدالناصر

٥- باسم وهبة

٦- أدهم القاضي

٧- ميرنا شريف

٨- أماني محمد

٩- أميرة محمد

١٠-مريم جمال