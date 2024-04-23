أنور عبدالمغيث لـ"الدستور": المتحدة ساهمت فى خلق بطل شعبى بشكل جديد بـ"جودر"

أعرب الكاتب والسيناريست أنور عبد المغيث، عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)، الذي حقق نجاحا كبيرا وهائلا وقت عرضه عبر شاشات المتحدة في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، متابعًا: "المتحدة ساعدت على إنتاج عمل أسطوري جذب انتباه المشاهدين من الحلقة الأولى".

وتابع الكاتب والسيناريست أنور عبد المغيث في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساهمت في إنتاج وتحقيق رؤيتي الفنية وحوّلت الأبطال إلى لحم ودم، كما أنها ساهمت في تقديم البطل الشعبي لأول مرة من خلال ألف ليلة وليلة، لذا يعد جودر أول مسلسل عربي في الشرق الأوسط يهتم بفكرة البطل الشعبي ويُقدمه".

وأضاف: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها رؤية فنية ولديها حلم تسعي لتحقيقي في الدخول إلى السوق العالمي، فهي جهة إنتاجية طموحة وهذا اتضح من خلال الأعمال الفنية التي قدّمتها ضمن الماراثون الرمضاني 2024، والذي يعد موسم استثنائي، وهذا وضح من خلال مسلسل الحشاشين وجودر".

ولفت إلى أن تفاجأ من تطبيق ما تم تأليفه بهذه الصورة التي ظهرت عليه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهذا يكشف عن عقلية المتحدة وإدارتها المختلفة، وإسنادها المسلسل إلى سعدي جوهر وميديا هب، وهما وفروا كل شىء حرفيًا"، وأثني على جرافيكس مسلسل جودر والحداثة في الصورة.

صنّاع وأبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، هدى مجدي وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتي Media hub سعدي – جوهر وArouma تامر مرتضى.